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Раритет: Билан нашел кассету с песнями, записанными в 14 лет

В юности будущий поп-исполнитель записывал свой голос на пленку.

Раритет: Билан нашел кассету с песнями, записанными в 14 лет
Дима Билан записывал свое пение на кассеты, когда был юн. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У Димы Билана случился ностальгический шок. 11 августа он нашел в своих архивах старые кассеты, на которых записаны его первые наивные песни 14-16 и 18-19 лет. Также среди них обнаружились и записи диалогов юного Димы со своей маленькой сестрой Анной, которая звонким голосом рассказывала сказки собственного сочинения.

«Я специально писал ее голос, чтобы потом предъявить и сказать: «Вот, смотри, какой у тебя брат молодец!» И, правда, молодец, хвалю себя», — написал Дима в свежем посте в Instagram.

Исполнитель пообещал подписчикам, что опубликует некоторые кусочки своих песен тех лет, если фанаты оставят под фотографией с кассетой множество лайков и комментариев.

Напомним, сейчас певцу 37 лет. Его карьера началась в 2000 году, а периоды, когда юный Дима записывал свое пение на кассеты остались в 90-ых годах. Кстати, его младшая сестра Анна выучилась на режиссера, но сейчас тоже хочет выйти на сцену и запеть. Билан заверил, что помогать ей в этом не будет.

А вы записывали себя на кассеты в детстве?

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90-еДима Биланраритетные записи

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Раритет: Билан нашел кассету с песнями, записанными в 14 лет
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