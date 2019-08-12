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«Какая женщина»: Лобода оценила фото Пугачевой в горчичной юбке

Украинская исполнительница смогла снискать расположение Примадонны.

«Какая женщина»: Лобода оценила фото Пугачевой в горчичной юбке
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Лобода не оставила без внимания свежее фото Пугачевой. В кадре Алла Борисовна запечатлена в дизайнерском наряде: белой блузке и горчичной юбке свободного кроя. Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками и белыми кедами на шнуровке.

Алла Пугачева примерила дизайнерский наряд (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

Ни для кого не секрет, что Примадонна придерживается строгой диеты из-за сахарного диабета. Так, появляясь на фуршетах, певице приходится контролировать свой аппетит. Пугачева не может позволить себе лакомиться калорийными блюдами.

Светлана Лобода оценила свежий снимок Аллы Пугачевой (Фото: Instagram.com/alla_orfey)

«Ну какая женщина!!» — отметила Светлана в комментариях под снимком певицы.

Украинская исполнительница сумела снискать расположение Аллы Борисовны. Примечательно, что Лобода побывала в гостях у Примадонны в Подмосковной деревне Грязь. Компанию певице составил шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой и дочкой Амели. 5-летняя Лиза Галкина подала с наследницей Лободы — Евангелиной.

К слову, ранее Эвелина Бледанс отметила, что Алле Борисовне очень повезло с мужем. Телеведущая сделала комплимент Максиму Галкину, похвалив его за чувство юмора.

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Тэги:

Алла Пугачевазвездный стильМаксим ГалкинСветлана Лобода

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«Какая женщина»: Лобода оценила фото Пугачевой в горчичной юбке
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