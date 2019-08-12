Количество подписчиков Егора Крида за месяц увеличилось на миллион

YouTube-канал артиста стал очень популярен, хотя существует уже 8 лет.

Популярный певец и завидный холостяк Егор Крид поблагодарил своих фанатов в Instagram. И вот за что: за месяц на YouTube-канал исполнителя подписались миллион человек.

«Ребят, вы сделали что-то невозможное. Хочу сказать спасибо за то, что вы у меня есть, и за вашу поддержку», — сказал Егор.

Сейчас на его канал подписаны более 2,8 миллиона пользователей. Скоро, отмечает 25-летний певец, он будет отмечать знаковое число в три миллиона.

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Напомним, канал артиста существует уже восемь лет. Получается, за последний месяц количество его подписчиков резко увеличилось более чем на треть. Добавим, что недавно Крид отделился от музыкального лейбла Black Star и своего давнего компаньона Тимати. Исполнитель решил, что стал достаточно независимым, чтобы продвигать свое творчество самостоятельно.

А вы любите клипы Егора Крида?