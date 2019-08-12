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Количество подписчиков Егора Крида за месяц увеличилось на миллион

YouTube-канал артиста стал очень популярен, хотя существует уже 8 лет.

Количество подписчиков Егора Крида за месяц увеличилось на миллион
Егор Крид рад резкой волне внимания к своей персоне. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярный певец и завидный холостяк Егор Крид поблагодарил своих фанатов в Instagram. И вот за что: за месяц на YouTube-канал исполнителя подписались миллион человек.

«Ребят, вы сделали что-то невозможное. Хочу сказать спасибо за то, что вы у меня есть, и за вашу поддержку», — сказал Егор.

Сейчас на его канал подписаны более 2,8 миллиона пользователей. Скоро, отмечает 25-летний певец, он будет отмечать знаковое число в три миллиона.

Напомним, канал артиста существует уже восемь лет. Получается, за последний месяц количество его подписчиков резко увеличилось более чем на треть. Добавим, что недавно Крид отделился от музыкального лейбла Black Star и своего давнего компаньона Тимати. Исполнитель решил, что стал достаточно независимым, чтобы продвигать свое творчество самостоятельно.

А вы любите клипы Егора Крида?

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Количество подписчиков Егора Крида за месяц увеличилось на миллион
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