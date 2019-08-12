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Смена имиджа: Елена Ксенофонтова стала блондинкой

Актриса изменила имидж для съемок в новом сериале.

Смена имиджа: Елена Ксенофонтова стала блондинкой
Елена Ксенофонтова/instagram.com/elena_ksenofontova_official/

На своей странице в Instagram Елена Ксенофонтова объявила о начале съемок в новом сериале «Кухня. Война за отель». Он станет продолжением сразу двух популярных лент, созданных телеканалом СТС: «Кухня» и «Отель «Элеон».

Ксенофонтова призналась, что снова «встретилась» с Элеонорой на съемочной площадке. Ради роли Ксенофонтова изменила имидж, покрасившись в блондинку. Подписчики в целом позитивно отреагировали на изменения во внешности актрисы.

«Красавица!», «Обожаю!», «Очень вам идет», — написали поклонники.

На снимках Ксенофонтова появилась рядом с Дмитрием Нагиевым, с которым в новой ленте она как раз и вступит в войну, Григорием Сиятвиндой, темнокожим российским актером, и Алексеем Гришиным. «Ну, какая война! Сплошное удовольствие!», — подчеркнула в комментарии Елена.

По сюжету, Элеонора покупает гостиницу, которую очень хотел приобрести герой Нагиева. Сподвижники бизнес-леди делают все от них зависящее, чтобы скрыть убыточность отеля, а затем продать его по завышенной цене ни о чем не подозревающему Нагиеву.

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Тэги:

Алексей ГришинГригорий СиятвиндДмитрий НагиевЕлена Ксенофонтова

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Смена имиджа: Елена Ксенофонтова стала блондинкой
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