Навка публично обратилась к тем, кто связал свою жизнь со спортом

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду. Свою карьеру он давно завершила, но продолжает тренироваться, выступать в ледовых шоу и устраивать показательные выступления. Спорт стал частью жизни девушки, поэтому даже в отпуске она не может отказаться от йоги или зарядки. При этом супруга Дмитрия Пескова практически не ограничивает себя в еде.

Этим летом Навка несколько недель провела в Турции, куда привезла шоу «Руслан и Людмила», а потом переместилась в Ялту, чтобы и там любой желающий мог насладится еще одним ее ледовым спектаклем «Золушка». Однако даже на отдыхе фигуристка не забыла поздравить всех спортсменов с их профессиональным праздником, который отмечается во вторую субботу августа.

«Мои дорогие люди, чья жизнь связана со спортом, кто своим трудом, примером и мотивацией делают, как себя, так и других, более здоровыми, красивыми, выносливыми и лучшими! Те, для кого слова о здоровье и спорте не пустой звук, те, кто заставляет поверить в свои физические и морально-волевые возможности, те, кто воплощает в реальность фразу „невозможное возможно“! С праздником, сил и здоровья в нашем нелегком деле!», — обратилась Татьяна к коллегам.

Она также опубликовала фото, на котором запечатлена в стильном спортивном костюме и наушниках. Ее волосы были собраны в пучок. Именно так Навка выглядит во время тренировок. Поклонники отметили, что гордятся российской фигуристкой, которая завоевала немало медалей. «Обожаю Татьяну Навку за ее труд, терпение, силу воли улыбку и оптимизм», «Танечка, вы молодец. Пример для подражания», «Танечка, как всегда в форме», — прокомментировали пост подписчики.

А вам доводилось видеть выступление Навки на льду?