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Чехова посмотрела «Однажды в Голливуде», сидя на полу в кинотеатре

Актриса призналась, что не очень любит творчество Тарантино.

Чехова посмотрела «Однажды в Голливуде», сидя на полу в кинотеатре
Анфиса Чехова/instagram.com/achekhova/

В России прошла премьера новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая вызвала противоречивые мнения. Высказалась и Анфиса Чехова на своей странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что не очень любит творчество Тарантино и к тому же со всех сторон слышала разгромную критику в адрес его новой картины, поэтому идти в кино не собиралась.

Однако в результате Анфису уговорили пойти на фильм друзья. Учитывая, что они выбрали для просмотра летний кинотеатр под открытым небом и сидеть пришлось прямо на деревянном полу в не самую жаркую погоду, Чехова от времяпрепровождения ничего хорошего не ожидала. Но все-таки она ошиблась.

«Это оказался настолько мой фильм, не к чему было придраться!» — подчеркнула Анфиса.

После просмотра артистка всю ночь под впечатлением от увиденного «гуглила» историю происшествия с женой Романа Полански. В сюжете фильма рассказано об одной из самых мрачных страниц в истории Голливуда. В заключении Чехова посоветовала поклонникам не слушать чужих мнений, а идти и смотреть фильмы самому, делая собственные выводы и доверяя только себе.

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Тэги:

Анфиса ЧеховаКвентин ТарантиноРоман Полански

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Чехова посмотрела «Однажды в Голливуде», сидя на полу в кинотеатре
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