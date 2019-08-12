Чехова посмотрела «Однажды в Голливуде», сидя на полу в кинотеатре

В России прошла премьера новой картины Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», которая вызвала противоречивые мнения. Высказалась и Анфиса Чехова на своей странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что не очень любит творчество Тарантино и к тому же со всех сторон слышала разгромную критику в адрес его новой картины, поэтому идти в кино не собиралась.

Однако в результате Анфису уговорили пойти на фильм друзья. Учитывая, что они выбрали для просмотра летний кинотеатр под открытым небом и сидеть пришлось прямо на деревянном полу в не самую жаркую погоду, Чехова от времяпрепровождения ничего хорошего не ожидала. Но все-таки она ошиблась.

«Это оказался настолько мой фильм, не к чему было придраться!» — подчеркнула Анфиса.

После просмотра артистка всю ночь под впечатлением от увиденного «гуглила» историю происшествия с женой Романа Полански. В сюжете фильма рассказано об одной из самых мрачных страниц в истории Голливуда. В заключении Чехова посоветовала поклонникам не слушать чужих мнений, а идти и смотреть фильмы самому, делая собственные выводы и доверяя только себе.