Дружинина рассказала, как Мукасей покорил ее сердце

Режиссер и актриса Светлана Дружинина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как ее сердце покорил муж известный кинооператор Анатолий Мукасей. Вместе они уже более шестидесяти лет.

«Мы познакомились на волейбольной площадке. Были капитанами команд ВГИКа. Он попал мне мячом в лицо. Конечно, нечаянно. Я сказала ему: «Вообще-то за нечаянно бьют отчаянно». После этого резко ушла с площадки. Так и начался наш роман. Потом были творческие встречи, которые нас очень сблизили», — заявила кинорежиссер.

Как отметила актриса, муж ее буквально околдовал. Достаточно быстро она поняла, что уже не может жить без него. Как она сказала, супруг у нее – волшебный человек.

При этом она рассказала, что до шести лет ее муж жил в Америке вместе с родителями. Он не говорил по-русски. Во время войны родители Мукасея вернулись в Россию. По профессии они были разведчиками-нелегалами.

«Толя за мной очень красиво ухаживал. На второй год совместной жизни мы поженились. Причем его родители все узнали про меня, прежде чем дать сыну добро», — заметила Дружинина.