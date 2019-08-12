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Дружинина рассказала, как Мукасей покорил ее сердце

Их первая встреча состоялась на волейбольной площадке.

Дружинина рассказала, как Мукасей покорил ее сердце
Дружинина и Мукасей вместе уже более шестидесяти лет/globallookpress.com

Режиссер и актриса Светлана Дружинина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как ее сердце покорил муж известный кинооператор Анатолий Мукасей. Вместе они уже более шестидесяти лет.

Светлана Дружинина. Фото
Дружинина вспомнила, как ее сердце покорил Мукасей/globallookpress.com

«Мы познакомились на волейбольной площадке. Были капитанами команд ВГИКа. Он попал мне мячом в лицо. Конечно, нечаянно. Я сказала ему: «Вообще-то за нечаянно бьют отчаянно». После этого резко ушла с площадки. Так и начался наш роман. Потом были творческие встречи, которые нас очень сблизили», — заявила кинорежиссер.

Как отметила актриса, муж ее буквально околдовал. Достаточно быстро она поняла, что уже не может жить без него. Как она сказала, супруг у нее – волшебный человек.

При этом она рассказала, что до шести лет ее муж жил в Америке вместе с родителями. Он не говорил по-русски. Во время войны родители Мукасея вернулись в Россию. По профессии они были разведчиками-нелегалами.

«Толя за мной очень красиво ухаживал. На второй год совместной жизни мы поженились. Причем его родители все узнали про меня, прежде чем дать сыну добро», — заметила Дружинина.

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Тэги:

АмерикаАнатолий МукасейБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Светлана Дружинина

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Дружинина рассказала, как Мукасей покорил ее сердце
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