ЗВЕЗДЫ

Марина Ким в мини-платье станцевала под живое выступление Аниты Цой

Певица спела для ведущей «Доброго утра», поздравив ее с 36-летием.

Марина Ким в мини-платье станцевала под живое выступление Аниты Цой
Марина Ким. фото: instagram.com/marina_kim_tv/

Марина Ким уже не первый год ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Девушка всегда выглядит элегантно и стильно, что очень нравится зрителям. Несмотря на большую загруженность на работе, телеведущая успевает путешествовать и воспитывать двух дочерей: Бриану и Дарину. Не так давно она вернулась к работе после небольшого отпуска, который провела в Риме. Однако это не помешало звезде эфира устроить вечеринку по случаю своего дня рождения.

11 августа Марине исполнилось 36 лет. Она решила отпраздновать это событие, собрав близких и друзей в ресторане-теплоходе «Ласточка». Одной из первых ее поздравила певица Анита Цой. Она не только написала теплые пожелания имениннице в соцсети, но и приехала, чтобы выступить на вечеринке. Артистка спела в живую хит Тины Тернер — The Best. Ким не удержалась и вышла танцевать.

Телеведущая выглядела неотразимо в мини-платье с разрезами по бокам и трендовым леопардовом принтом. Вместе с дочками и подругами она зажигательно двигалась под звуки музыки. Именинница осталась в восторге от праздника и выступления Аниты. «Как же мне повезло, что у меня есть ты! Вдохновляешь, восхищаешь! Идеальный подарок, идеальный вечер! Спасибо!», — написала Ким, поделившись видео с вечеринки.

Поклонники не упустили возможности снова поздравить Марину. Многие отметили, что выглядит она великолепно. Похвалили они и Аниту Цой. Напомним, что певица повредила большой палец ноги на фестивале «Жара». Ей пришлось несколько недель передвигаться с помощью инвалидного кресла. Однако артистка уже восстановилась после травмы, поэтому для телеведущей выступала уже стоя на ногах, без посторонней помощи.

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Анита ЦойАнита Цой последние новостизвездный стильМарина Ким

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Марина Ким в мини-платье станцевала под живое выступление Аниты Цой
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