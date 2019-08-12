Волочкова и Лазарев обратили внимание на фото дочери Кудрявцевой

На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева поделилась кадрами, которые были сделаны на детской вечеринке по случаю дня рождения Марии. Дочери телеведущей исполнился годик.

Примечательно, что звездные коллеги и друзья супруги хоккеиста Игоря Макарова не оставили без внимания свежие снимки в микроблоге знаменитости, поздравив Леру и ее малышку.

«С Днем рождения малышку и всю семью!! Пусть она всегда будет счастлива, если это возможно», — отметила Лолита Милявская. «Лерочка счастье твоей семье», — вторит экс-супруге Александра Цекало Анастасия Волочкова. «Дорогая, поздравляю!! Счастья сладкой булочке», — присоединилась к пожеланиям Анна Семенович.

Примечательно, что не смог остаться в стороне от поздравлений и бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой — певец Серей Лазарев. После расставания, они сумели сохранить дружеские отношения. Сам исполнитель воспитывает сына Никиту. В комментариях под снимками телеведущей певец оставил смайлики в виде сердечек. Напомним, что Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой, когда ей исполнилось 47 лет. С появлением дочери телеведущая стала реже появляться на светских раутах. Возлюбленная Игоря Макарова не скрывает: дома ее ждет маленькая дочка, поэтому она не может задерживаться на вечеринках.