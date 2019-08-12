ЗВЕЗДЫ

Волочкова и Лазарев обратили внимание на фото дочери Кудрявцевой

Знаменитости адресовали малышке и ее маме добрые пожелания.

Волочкова и Лазарев обратили внимание на фото дочери Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Лера Кудрявцева поделилась кадрами, которые были сделаны на детской вечеринке по случаю дня рождения Марии. Дочери телеведущей исполнился годик.

Примечательно, что звездные коллеги и друзья супруги хоккеиста Игоря Макарова не оставили без внимания свежие снимки в микроблоге знаменитости, поздравив Леру и ее малышку.

Лера Кудрявцева устроила детскую вечеринку для дочки. Фото: Instagram.com/leratv

«С Днем рождения малышку и всю семью!! Пусть она всегда будет счастлива, если это возможно», — отметила Лолита Милявская.

«Лерочка счастье твоей семье», — вторит экс-супруге Александра Цекало Анастасия Волочкова.

«Дорогая, поздравляю!! Счастья сладкой булочке», — присоединилась к пожеланиям Анна Семенович.

Примечательно, что не смог остаться в стороне от поздравлений и бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой — певец Серей Лазарев. После расставания, они сумели сохранить дружеские отношения. Сам исполнитель воспитывает сына Никиту. В комментариях под снимками телеведущей певец оставил смайлики в виде сердечек. Напомним, что Лера Кудрявцева во второй раз стала мамой, когда ей исполнилось 47 лет. С появлением дочери телеведущая стала реже появляться на светских раутах. Возлюбленная Игоря Макарова не скрывает: дома ее ждет маленькая дочка, поэтому она не может задерживаться на вечеринках.

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Тэги:

Анастасия ВолочковаАнна СеменовичЗвездные детиЛера КудрявцеваЛолита МилявскаяСергей Лазарев

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Волочкова и Лазарев обратили внимание на фото дочери Кудрявцевой
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