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Семенович поделилась забавным видео о посещении зоопарка

Певица отдыхает в Краснодаре, где и заглянула в «Сафари-парк».

Семенович поделилась забавным видео о посещении зоопарка
Анна Семенович/instagram.com/ann_semenovich/

Певица опубликовала на своей странице в Instagram «мимимишное» видео. Анна побывала в краснодарском «Сафари-парке», где пообщалась с лемурами, жирафами, бегемотами, детенышами гепардов и другими симпатичными животными.

На ролике Анна появилась немного располневшей в темных очках, черной майке с большим розовым сердцем на груди в виде принта и шароварах в крупные цветы, которые визуально добавили Семенович лишних килограммов на бедрах. В подписи к видео певица написала, что любит путешествовать по стране, а в Краснодаре ей безумно понравился местный сафари-парк.

«Море впечатлений и радости обеспеченно детям и взрослым!» — поделилась впечатлениями Анна.
Семенович отметила, что в Краснодаре потрясающий парк с дикими животными, многих из которых можно не только покормить, но и погладить. На территории расположены развлекательные зоны, кафе, аттракционы, одним словом, здесь можно провести день, полный впечатлений.

Поклонникам особенно понравился фрагмент видео, где Анна знакомится со стройным жирафом по имени Коля и кормит бегемота, предложив ему сначала банан, а затем забросив в огромную пасть целый арбуз.

Некоторые подписчики посчитали, что Анна выглядит располневшей в пестрых брюках, но выразили единодушное мнение, что клип классный. «Ролик — прямо блокбастер!», «Осуществили мою мечту: погладить и покормить жирафа», «А бегемот какой довольный!» — прокомментировали видео поклонники Анны.

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Анна СеменовичАнна Семенович фотозоопаркКраснодарский крайПевица

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Семенович поделилась забавным видео о посещении зоопарка
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