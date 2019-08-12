ЗВЕЗДЫ

Эксперт объяснил, зачем Меган Маркл имитирует головную боль

Роберт Джонсон заявил, что герцогине Сассекской, возможно, придется идти на хитрость, чтобы не обидеть королеву.

Эксперт объяснил, зачем Меган Маркл имитирует головную боль
Меган Маркл притворяется больной. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принцу Гарри в скором времени предстоит отправиться в Шотландию, где сейчас отдыхает королева. Замок Балморал является любимой резиденцией Ее Величества. Елизавета II обожает прогулки на свежем воздухе и, несмотря на свои 93 года, до сих пор уверенно держится в седле.

Члены королевской семьи, независимо от погоды, каждый день устраивают барбекю и пикники. И, разумеется, одним из самых любимых занятий у них является охота на дичь и оленей, а также — рыбалка.

И если рыбалку Меган еще как-то сможет пережить и даже закинуть пару раз удочку, чтобы угодить свекру принцу Чарльзу, которого хлебом не корми, а дай вытянуть большую рыбину, то охота явно не входит в планы герцогини.

Мало того, что она не ест мясо —  сама мысль об облаве на оленей приводит ее в ужас.  Именно поэтому королевский эксперт Роберт Джонсон уверен, что Маркл сошлется на головную боль.

Это удобный предлог избежать охоты и в то же время не обидеть королеву, пишет The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяголовная больМеган МарклМеган Маркл последние новостиохотарыбалкарыбалка звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эксперт объяснил, зачем Меган Маркл имитирует головную боль
Интересно?
Поделись с друзьями: