Эксперт объяснил, зачем Меган Маркл имитирует головную боль

Роберт Джонсон заявил, что герцогине Сассекской, возможно, придется идти на хитрость, чтобы не обидеть королеву.

Меган Маркл и принцу Гарри в скором времени предстоит отправиться в Шотландию, где сейчас отдыхает королева. Замок Балморал является любимой резиденцией Ее Величества. Елизавета II обожает прогулки на свежем воздухе и, несмотря на свои 93 года, до сих пор уверенно держится в седле.

Члены королевской семьи, независимо от погоды, каждый день устраивают барбекю и пикники. И, разумеется, одним из самых любимых занятий у них является охота на дичь и оленей, а также — рыбалка.

больше по теме Меган и Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию Герцогу и герцогине Сассекским был пожалован этот титул, когда они поженились в мае прошлого года.

И если рыбалку Меган еще как-то сможет пережить и даже закинуть пару раз удочку, чтобы угодить свекру принцу Чарльзу, которого хлебом не корми, а дай вытянуть большую рыбину, то охота явно не входит в планы герцогини.

Мало того, что она не ест мясо — сама мысль об облаве на оленей приводит ее в ужас. Именно поэтому королевский эксперт Роберт Джонсон уверен, что Маркл сошлется на головную боль.

Это удобный предлог избежать охоты и в то же время не обидеть королеву, пишет The Sun.