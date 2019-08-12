ЗВЕЗДЫ

Сергей Безруков показал, какой из него робот

Актер взялся за озвучку киборга в новом фильме Сарика Андреасяна.

Сергей Безруков показал, какой из него робот
https://www.instagram.com/s_bezrukov/

Работоспособности актера можно позавидовать. Огромная занятость в театре, съемки в кино и «работа папой» дома. Но именно ради детей, 3-летней Маши и 8-месячного Степана, Сергей и согласился на еще один проект.

Голосом Безрукова заговорит робот в новом фильме для детей. Милый, вызывающий симпатии киборг, по сюжету становится лучшим другом 12-летнего Мити Привалова. Мальчуган давно мечтает рисовать комиксы о супергероях, но не находит поддержки у родителей. Зато робот готов не только поддержать его, но и помочь в этом непростом деле.

«Озвучиваю детский фильм, роль необычная. Работаем на всех фронтах, — поделился планами актер в Instagram. — Отечественного детского кино не так много. А тут для семейного просмотра и для детей, мне кажется, будет интересно».

К слову, это уже не первый проект, который актер задумывает для детей. В 2011-м Безруков продюсировал, а также сам написал сценарий к полнометражному фильму «Реальная сказка», в которой сыграл Ивана — дурака.

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детские мультфильмызвездные проектыработа звездСергей Безруков

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Сергей Безруков показал, какой из него робот
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