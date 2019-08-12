Игорь Николаев сделал фотоотчет о дне рождения супруги

Игорь Николаев рассказал, что 37-й день рождения его жены Юлии Проскуряковой они отметили в узком семейном кругу — он, виновница торжества и их трехлетняя дочь Вероника.

На своей странице в Instagram певец сообщил, что в отличие от многих звезд они решили наслаждаться природой Подмосковья, а не странами Европы и Америки.

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Николаев также опубликовал небольшой фотоотчет с празднования дня рождения Юлии. Судя по снимкам, супруги отметили торжество в ресторанчике, расположенном на берегу.

Одеты были по-простому, Николаев — в белых кроссовках, синих джинсах, темно-синей футболке с короткими рукавами и голубом клетчатом пиджаке. На Юлии был желтый непромокаемый плащ, белые кроссовки, синие джинсы и светлая блуза в тонкую продольную красную полоску с оригинальными застежками на груди. На Веронике также были белые кроссовки, синие джинсы, розовая кофточка и такого же цвета курточка. Среди прочих блюд, супруги заказали праздничный торт и белое вино.