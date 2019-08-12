Джиган опубликовал сексуальное фото собственной супруги

Популярный исполнитель Джиган – активный пользователь соцсетей. Подтверждение тому регулярное обновление его инсталенты. Вот и накануне рэпер добавил новые снимки в свой аккаунт.

Сейчас Джиган отдыхает в Майами со своей женой Оксаной Самойловой и тремя дочурками Ариелой, Леей и Майей. На фотографии, сделанной на фоне яхты, артист идет за руку со своей супругой. На Оксане Самойловой новый купальник. По традиции, подписчики разделились на фанатов и недоброжелателей.

«Рядом с мужчиной счастливая, шикарна девушка — показатель статусности», «Идеальные, красивые, гармоничные», «Какая Оксана красавица!», «Она выглядит как ангелы Виктории Сикрет», «Фигуры Оксаны огонь!», — ликовали поклонники.

«Оксана когда-нибудь бывает в одежде?», — возмущался один из моралистов. Но фанаты быстро поставили зануду на свое место, подчеркнув, что девушке с ее фигурой можно ходить ню.

Но, к счастью, большинство комментаторов выразили лишь восхищение своим кумирам, а также пожелали счастья и семейного благополучия. Кто-то был краток и лаконичен, кто-то написал обширные комментарии, некоторые же просто отреагировали с помощью эмоджи.

К слову, в комментариях мелькали и зарубежные подписчики. Лестные слова в адрес рэпера и его жены звучали не только на русском языке, но и на английском, испанском, французском, сообщает Пятый канал.