ЗВЕЗДЫ

Джиган опубликовал сексуальное фото собственной супруги

Семья находится на отдыхе в Майами

Джиган опубликовал сексуальное фото собственной супруги
Рэпер Джиган показал шикарную фигуру своей супруги ФОТО: Instagram

Популярный исполнитель Джиган – активный пользователь соцсетей. Подтверждение тому регулярное обновление его инсталенты. Вот и накануне рэпер добавил новые снимки в свой аккаунт.

Сейчас Джиган отдыхает в Майами со своей женой Оксаной Самойловой и тремя дочурками Ариелой, Леей и Майей. На фотографии, сделанной на фоне яхты, артист идет за руку со своей супругой. На Оксане Самойловой новый купальник. По традиции, подписчики разделились на фанатов и недоброжелателей.

«Рядом с мужчиной счастливая, шикарна девушка — показатель статусности», «Идеальные, красивые, гармоничные», «Какая Оксана красавица!», «Она выглядит как ангелы Виктории Сикрет», «Фигуры Оксаны огонь!», — ликовали поклонники.

«Оксана когда-нибудь бывает в одежде?», — возмущался один из моралистов. Но фанаты быстро поставили зануду на свое место, подчеркнув, что девушке с ее фигурой можно ходить ню.

Но, к счастью, большинство комментаторов выразили лишь восхищение своим кумирам, а также пожелали счастья и семейного благополучия. Кто-то был краток и лаконичен, кто-то написал обширные комментарии, некоторые же просто отреагировали с помощью эмоджи.

К слову, в комментариях мелькали и зарубежные подписчики. Лестные слова в адрес рэпера и его жены звучали не только на русском языке, но и на английском, испанском, французском, сообщает Пятый канал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДжиганОксана СамойловаФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джиган опубликовал сексуальное фото собственной супруги
Интересно?
Поделись с друзьями: