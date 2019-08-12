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Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым

Девушка делает все для того, чтобы избежать повседневной рутины в семейной жизни.

Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Виктория Лопырева делает все для того, чтобы ее жизнь с Игорем Булатовым напоминала сказку. Так, модель обратилась к верным почитателям на личной страничке в Instagram, заговорив о романтических свиданиях с возлюбленным. Вспоминая о том, как развивались ее отношения с Игорем, девушка подметила, что в первые месяцы им нравилось устраивать друг для друга небольшие сюрпризы.

«С самого начала мы назначали друг другу свидания. Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах . Потом, когда Марк Лео только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома», — отметила Виктория.

Виктория Лопырева заговорила о романе с Игорем Булатовым. Фото: Instagram.com/lopyrevavika

Первенцу модели уже исполнилось шесть месяцев. Теперь Виктория с Игорем, как и прежде могут путешествовать. На этот раз девушка пригласила избранника в тот город, в котором он не бывал много лет. Пара проводит августовские каникулы в Стамбуле. Лопырева не скрывает: в декрете она скучала по привычному ритму, командировкам и перелетам. Девушка с нетерпением ждала того момента, когда она сможет вновь вернуться к привычному загруженному графику с командировками и деловыми встречами.

Ранее модель призналась, что отмечала свой день рождения двенадцать дней. За это время Виктория успела побывать в Испании и Греции. Компанию возлюбленной составил Игорь Булатов, в поездку девушка отправилась вместе с сыном Марком Лео.

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Лопырева поделилась историей романтических свиданий с Булатовым
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