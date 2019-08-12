ЗВЕЗДЫ

Отдых на яхте: Высоцкая поддержала летний тренд на джинсовые мини-шорты

Подписчики заподозрили, что актриса отдыхает за границей без мужа, Андрея Кончаловского.

Отдых на яхте: Высоцкая поддержала летний тренд на джинсовые мини-шорты
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Поклонники актрисы и знаменитого кулинара привыкли к тому, что летом Юлия Высоцкая проводит отпуск в компании мужа, режиссера Андрея Кончаловского. В прошлом году актриса активно публиковала совместные снимки с супругом на отдыхе во Франции, Италии, Греции.

Но в нынешнем сезоне подход к репортажам Юлии из отпуска кардинально изменился. Она дозировано делится видео и фото с отдыха, не указывая, где именно отдыхает. За все время каникул Высоцкая не опубликовала ни одного фото с Кончаловским. Подписчики сразу заподозрили, что супруги проводят время порознь. Как бы то ни было Юлия явно не скучает. Она выложила на своей странице в Instagram видео своего зажигательного танца на борту яхты.

Высоцкая выглядит великолепно в коротких джинсовых шортах, рубашке из тонкого белого полотна, через которое просвечивает нижнее белье, и круглых солнечных очках.

Актриса танцует на фоне пышной южной природы и моря.

Интригуя подписчиков, на месте, где указывается локация в Instagram, Высоцкая пишет в разных постах: «Не знаю где», «Место силы».

Однако тот факт, что один из хештегов в подписи к фото Юлия написала по-итальянски дало фанатам возможность предположить, что Юлия отдыхает на Аппенинах, где, кстати, несколько лет назад супруги Кончаловские приобрели недвижимость.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийтанцыЮлия Высоцкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Отдых на яхте: Высоцкая поддержала летний тренд на джинсовые мини-шорты
Интересно?
Поделись с друзьями: