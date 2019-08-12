Отдых на яхте: Высоцкая поддержала летний тренд на джинсовые мини-шорты

Поклонники актрисы и знаменитого кулинара привыкли к тому, что летом Юлия Высоцкая проводит отпуск в компании мужа, режиссера Андрея Кончаловского. В прошлом году актриса активно публиковала совместные снимки с супругом на отдыхе во Франции, Италии, Греции.

Но в нынешнем сезоне подход к репортажам Юлии из отпуска кардинально изменился. Она дозировано делится видео и фото с отдыха, не указывая, где именно отдыхает. За все время каникул Высоцкая не опубликовала ни одного фото с Кончаловским. Подписчики сразу заподозрили, что супруги проводят время порознь. Как бы то ни было Юлия явно не скучает. Она выложила на своей странице в Instagram видео своего зажигательного танца на борту яхты.

Высоцкая выглядит великолепно в коротких джинсовых шортах, рубашке из тонкого белого полотна, через которое просвечивает нижнее белье, и круглых солнечных очках.

Актриса танцует на фоне пышной южной природы и моря.

Интригуя подписчиков, на месте, где указывается локация в Instagram, Высоцкая пишет в разных постах: «Не знаю где», «Место силы».

Однако тот факт, что один из хештегов в подписи к фото Юлия написала по-итальянски дало фанатам возможность предположить, что Юлия отдыхает на Аппенинах, где, кстати, несколько лет назад супруги Кончаловские приобрели недвижимость.