Цекало приобщил молодую жену к своему большому семейству

11-летняя Александра и 6-летний Михаил от прошлого брака шоумена прилетели в Штаты к отцу и его новой супруге.

Кажется, не шутил Александр Цекало, когда говорил, что мечтает о большой семье… И сейчас его мечта уж точно осуществилась. Александр проводит время в Америке с молодой женой, 28-летней художницей Дариной Эрвин и решил пригласить погреться на солнышке и своих двух детей от отношений с Викторией Галушкой.

Любопытно, что Дарина не только прекрасно ладит с детьми любимого, но и сама же рассказала, что «семейство в сборе» всему интернету. Девушка опубликовала в Instagram фото Александра с сыном и дочерью, выходящими с парковки, подписав снимок «Дети приехали».

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Добавим, что Александру было важно, чтобы его супруга нашла общий язык с детьми. Ведь он не раз говорил, что она «его самая большая любовь», а дети — неотъемлемая часть его самого.

Что же, возможно, детей у артиста скоро станет еще больше. Об интересном положении Дарины слухи ходят уже не в первый месяц. Тем более, что супруги уже начали присматривать подходящие роддома, как-то даже нанеся визит в подмосковный «Лапино».

До этого Цекало состоял в отношениях с Аленой Шиферман, Лолитой Милявской и сестрой Веры Брежневой — Викторией Галушкой.