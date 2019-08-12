Цекало приобщил молодую жену к своему большому семейству

Кажется, не шутил Александр Цекало, когда говорил, что мечтает о большой семье… И сейчас его мечта уж точно осуществилась. Александр проводит время в Америке с молодой женой, 28-летней художницей Дариной Эрвин и решил пригласить погреться на солнышке и своих двух детей от отношений с Викторией Галушкой.
Любопытно, что Дарина не только прекрасно ладит с детьми любимого, но и сама же рассказала, что «семейство в сборе» всему интернету. Девушка опубликовала в Instagram фото Александра с сыном и дочерью, выходящими с парковки, подписав снимок «Дети приехали».
Добавим, что Александру было важно, чтобы его супруга нашла общий язык с детьми. Ведь он не раз говорил, что она «его самая большая любовь», а дети — неотъемлемая часть его самого.
Что же, возможно, детей у артиста скоро станет еще больше. Об интересном положении Дарины слухи ходят уже не в первый месяц. Тем более, что супруги уже начали присматривать подходящие роддома, как-то даже нанеся визит в подмосковный «Лапино».
До этого Цекало состоял в отношениях с Аленой Шиферман, Лолитой Милявской и сестрой Веры Брежневой — Викторией Галушкой.