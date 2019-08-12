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Агутин начал запись альбома на испанском языке

Певец обнародовал фото и видео происходящего процесса из студии.

Агутин начал запись альбома на испанском языке
Леонид Агутин/https://www.instagram.com/agutinleonid/

Леонид Агутин начал записывать альбом на испанском языке. По словам артиста, процесс интересный, но очень трудный. Точнее даже, если верить музыканту на слово, трудно, но очень интересно.

Певец сообщил, что уже половину пути преодолели, но как все происходит часто забывают снимать. Впрочем, что-то удается запечатлеть на память. Артист поделился на своей страничке в Instagram фото и видео происходящего в студии во время записи: сам рабочий процесс, и как в нем рождается композиция.

«Зачем я это делаю, точно не знаю. Но кажется, все вокруг знают!» — откровенно признался 51-летний Агутин в Instagram.

Он надеется, что в общем, как минимум, должно получиться что-нибудь интересное.

Поклонники знаменитости не скрывают восторга от увиденного, большинство из них считает, что испанский язык и латиноамериканское исполнение песен очень идет их кумиру. «О! Это ваша тема!», «Боже, любимый исполнитель, еще и на испанском языке, что может быть прекраснее?», «Как круто, Леонид! Очень будем ждать альбом!».

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альбомзаписьЛеонид Агутинстудия

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Агутин начал запись альбома на испанском языке
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