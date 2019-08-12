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«Проснулась знаменитой»: Климова вспомнила о съемках в «Бедной Насте»

Экс-супруга Гелы Месхи поделилась архивным видеороликом шестнадцатилетней давности.

«Проснулась знаменитой»: Климова вспомнила о съемках в «Бедной Насте»
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова погрузилась в ностальгическое воспоминания. На личной страничке в Instagram экс-супруга Гелы Месхи опубликовала видеоролик со съемочной площадки исторической теленовеллы«Бедная Настя», поделившись с подписчиками воспоминаниями о своей героине — княжне Натальи Репниной. Примечательно, что премьера сериала состоялась шестнадцать лет назад, в 2003 году.

«Романс Натали Репниной на сон грядущий… «Бедная Настя», это было недавно, это было давно. За все судьба тебя благодарю», — отметила Климова.

В сериале Екатерина снялась в месте с Еленой Кориковой, Даниилом Страховым, Эммануилом Виторганом, Петром Красиловым, Антоном Макарским, Ольгой Остроумовой и другими не менее известными актерами.

В комментариях к свежему посту в Instagram Климова призналась, что после этой роли она стала по-настоящему популярной. До сих пор съемки в кино она совмещает с театром и гастролями.

«Да, можно сказать проснулась знаменитой», — добавила актриса.

Екатерина Климова за это время стала многодетной мамой, она воспитывает: 17-летнюю Елизавету, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и маленькую Беллу, ей три годика.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостиИгорь Петренкосериал "Бедная Настя"

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«Проснулась знаменитой»: Климова вспомнила о съемках в «Бедной Насте»
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