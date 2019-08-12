Заботливый папа: Меньщиков публично признался в любви дочери

Никто и не догадывался, что один из самых скандальных участников «Дома-2» станет самым примерным и любящим отцом. Бывший участник телестройки, а ныне ведущий корпоративов, не упускает возможности показать своим подписчикам в Instagram двухлетнюю дочурку — Варвару.

Малышка появилась на свет в браке Меньшикова с Евгением Шамаевой. И хотя личная жизнь у пары не сложилась, Степан продолжает помогать финансово и уделять время дочери и сыну Ивану.

На днях же шоумен и вовсе растрогал подписчиков до слез, публично признавшись Варваре в любви.

«Спасибо тебе доченька за то что ты есть. Ты делаешь этот мир прекраснее и стимулируешь меня к личностному росту и новым достижениям. Впереди у тебя долгая жизнь, полная приключений! Пусть из всех жизненных историй ты извлекаешь урок и несмотря ни на что получаешь удовольствие, — подписал он совместную фотографию с малышкой. — Папа всегда рядом и любит тебя и всегда готов подставить своё плечо».

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Не менее трогательно Степан относится и к старшему сыну Ивану. Звезда «Дома-2» не отрекся от сына даже, когда ДНК-тест установил, что у мальчика другой отец.