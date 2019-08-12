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Пегова в мини-шортах показала результат своего похудения

За несколько недель до поездки в Кипр актриса совершала ежедневные утренние пробежки.

Пегова в мини-шортах показала результат своего похудения

Июльские каникулы 41-летняя Ирина Пегова провела в Ницце. На отдыхе во Франции знаменитость не ограничивала себя в еде. Актриса завтракала свежими круассанами, лакомясь выпечкой и другими деликатесами. А по возвращении домой Ирина была вынуждена отправиться в Санкт-Петербург на съемки новой картины. Несмотря на загруженный рабочий день и расписанный по часам график, Пеговой удавалось найти время на тренировки. В частности, по утрам актриса отправлялась на пробежку по набережной Фонтанки или заглядывала в тренажерный зал.

Ирина Пегова отдыхает на Кипре (Фото: Instagram.com/pegovairina)

«Шесть километров позади… Пустячок, но приятно», — отметила Ирина.

Примечательно, что августовские каникулы Пегова решила провести на Кипре. На личной страничке в Instagram знаменитость уже делилась кадрами в купальнике. А на пешую прогулку Ирина отправилась в джинсовых мини-шортах, свободной футболке с принтом из бабочек и практичных кроссовках на шнуровке. Так, актриса продемонстрировала плоды своих тренировок, с помощью которых ей удалось избавиться от набранных за время отдыха в Ницце килограммов.

В одном из интервью Ирина призналась, что во время съемок ей не всегда удается сделать перерыв даже для того, чтобы перекусить, не говоря уже о правильном питании. В такие минуты ее очень выручают ассистенты, которые приносят на площадку воду.

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Пегова в мини-шортах показала результат своего похудения
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