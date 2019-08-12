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Толкалина раскрыла, кто ее фотографирует в купальниках

Как оказалось, большая часть снимков делается случайными прохожими.

Толкалина раскрыла, кто ее фотографирует в купальниках
https://www.instagram.com/tolkalinaliuba/

За последний год актриса провела больше времени в поездках, чем дома. «Когда я путешествую, я дышу», — частенько повторяет бывшая спутница режиссера Егора Кончаловского.

А еще Толкалина умеет и хорошенько заинтриговать подписчиков. 41-летняя актриса все чаще делает полуобнаженные фотосессии в самых неожиданных местах: полях, горах… И поддерживает любые фото-эксперименты, вспомнить хотя бы ее фото с зеркалами в траве.

Вот поклонникам и не терпелось узнать, кто же этот таинственный фотограф, сопровождающий ее в каждом уголке земного шара. Актриса же, выдержав долгую паузу, наконец-то, ответила на самый частый вопрос.

«Многие из вас частенько передают привет фотографу, который всегда со мной. Должна признаться, в большинстве случаев в моих странствиях в одиночку это бывает случайный прохожий, терпеливо и вежливо отвечающий: «так уж и быть, только быстро» — написала в Instagram актриса. — Я же прошу подержать телефон и нажать на кнопку. И да, стать таким прохожим, гипотетически может каждый из вас, совершенно неожиданно».

Напомним, жизнь актрисы кардинально изменилась в январе 2017-го. Тогда Любовь Толкалина и Егор Кончаловский открыто заявили о своем расставании, при этом пообещали, что «останутся хорошими друзьями и любящими родителями для дочери Маши». С тех пор Егор встретил новую любовь и успел во второй раз стать отцом.

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Толкалина раскрыла, кто ее фотографирует в купальниках
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