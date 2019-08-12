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Две Виолы: Сюткин поделился снимком дочери и жены

Многие подписчики страницы певца в Instagram отметили, что девушки выглядят как две сестры.

Две Виолы: Сюткин поделился снимком дочери и жены
Сюткин поделился снимком жены и дочери/globallookpress.com

Музыкант Валерий Сюткин в Instagram опубликовал снимок дочери и супруги. «Мои красавицы», — кратко подписал он фотографию. На снимке стоят как две капли похожие Виолы Сюткины. Дело в том, что свою дочь от второго брака музыкант назвал Виолой в честь жены.

Многие пользователи в комментариях отметили, что девушки похожи как две капли воды. На мать и дочь они совсем не походят. Выглядят как две сестры. Отметим, что вместе с женой и дочерью певец отправился в Латвию. Он отдыхает с ними на Рижском взморье.

Кстати, супруга музыканта родом из Риги, поэтому нет ничего удивительного, что он отдыхает часто в Латвии. Виола Сюткина на семнадцать лет моложе музыканта. Вместе они живут с 1993 года. Когда начинался их роман, девушке было всего 18 лет.

Что касается дочери Валерия Сюткина, то Виола родилась в 1996 году. Девушка окончила школу «Золотое сечение». Она училась в Швейцарии. По специальности Виола Сюткина историк искусствовед-театровед. У нее за плечами театральный факультет Сорбонны.

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Две Виолы: Сюткин поделился снимком дочери и жены
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