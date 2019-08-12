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Ани Лорак высказалась о своем понимании истинной любви

Певица объяснила, что материнство меняет женщину.

Ани Лорак высказалась о своем понимании истинной любви
Ани Лорак/instagram.com/anilorak/

Популярная певица Ани Лорак опубликовала снимок, где вместе с ней запечатлена ее восьмилетняя дочь София. В подписи к фото на своей странице в Instagram знаменитость поделилась мыслями о материнстве. По мнению Лорак, любая мама скажет, что это уже само по себе является вызовом, это навсегда меняет женщину.

Звезда уверена, что только так можно «познать истинную любовь — безусловную». И только так, не иначе, можно по-настоящему понять, что значит уметь отдавать и получать взамен.

Напомним, Ани Лорак родила Софию в браке с Муратом Налчаджиоглу — гражданином Турции и совладельцем туроператора Turtess Travel. Супруги разошлись после того, как стало известно о неверности Мурата. Последние несколько месяцев он счастлив со своей новой возлюбленной Самией Ахметовой. Сейчас пара отдыхает на курорте в Испании, на Балеарских островах.

Ани Лорак тоже не страдает от одиночества, ее новый возлюбленный — Егор Глеб, саунд-продюсер Black Star.

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Ани Лорак высказалась о своем понимании истинной любви
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