ЗВЕЗДЫ

Виторган-старший показал подросшую дочь

В полтора года Этель уже ездит с родителями на гастроли и во все отпуска.

Виторган-старший показал подросшую дочь
https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Рождение дочери Эммануил Виторган и Ирина Млодик до сих пор называют чудом и «подарком свыше». Малышке, которую супруги назвали красивым именем Этель, всего-то полтора годика, но родители уже повсюду берут ее с собой и проводят с ней каждую свободную минуту.

Вот и сейчас в Юрмале вся семья в сборе. О спокойном отдыхе Эммануил и Ирина, кажется, уже позабыли… И бегают за Этель по пляжу, играют в куличики и радуют подписчиков улыбками на фотографиях.


Один из таких снимков и выложил Эммануил Гедеонович.

«Семья. Счастье», — подписал фотографию народный артист. Заметно, что Этель заметно подросла и уже кривляется на фото… Повиснув на руках у мамы и папы, улыбается прямо в камеру. Подписчики в очередной раз заметили, как сильно девочка похожа на отца. Ведь старший сын артиста, Максим Виторган, больше похож на мать.

Напомним, о том, что 79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик стали родителями, стало известно в марте прошлого года. Виторган тщательно скрывал беременность супруги, так что многие решили, что не обошлось без услуг суррогатной матери. Однако счастливые родители не только опровергли все сомнения, но и пообещали, что в скором времени «отправятся за сыном».

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Виторган-старший показал подросшую дочь
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