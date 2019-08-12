Самбурская предстала в образе блондинки перед дебютом в спектакле

Известная телеведущая Настасья Самбурская в Instagram поделилась переживаниями от игры в новом спектакле. Она отметила, что до сих пор не может определиться с образом, хотя уже скоро состоится премьера. Как сказала звезда, у нее опухли глазки, она нервничает и плохо спит. При этом на фотографии она предстала в образе блондинки, хотя все знают, что Самбурская брюнетка.

«Нервничаю страшно, конечно, когда ты вводишься в уже готовый спектакль, на уже готовый рисунок, то естественно, репетиций всегда будет не хватать. Плюс режиссёра я увидела сегодня впервые. Надеюсь его напутствий хватит, чтобы завтра всё сложилось. Очень много моя героиня разговаривает, я в жизни столько на сцене не разговаривала», — заявила Настасья Самбурская.

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Актриса также выразила благодарность своим партнерам по сцене. Как она сказала, они у нее самые замечательные. Кстати, среди них есть популярный актер Иван Жидков, это бывший супруг актрисы Татьяна Арнтгольц.

Самбурская в спектакле также играет с актрисой Анной Михайловской. Причем звезды делят роль. Самбурская попросила своих подписчиков следить за афишей на ее сайте, чтобы знать в каком городе роль будет исполнять она, а в каком ее коллега Михайловская. Она также подчеркнула, что со спектаклем посетит очень много городов, так что почитателям ее таланта не надо будет ехать в Москву, чтобы увидеть ее игру.