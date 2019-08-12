ЗВЕЗДЫ

Нюша начала приобщать годовалую дочь к танцам

Девятимесячный ребенок растет копией мамы.

Нюша начала приобщать годовалую дочь к танцам
https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/

Вот уже почти год как 28-летняя звезда пребывает в статусе мамы. В ноябре прошлого года Нюша подарила мужу, политику и главному советнику президента Международной федерации студенческого спорта Игорю Сивову, дочь. Несмотря на то, что в этом месяце малышке исполнилось уже девять месяцев, ее имя, как и все остальные подробности звездные родители тщательно скрывают.

Но на днях певица все же поделилась милой деталью о жизни дочки. Как оказалось, девчонка растет на редкость музыкальной. И уже сейчас любит танцевать с мамой.

«Танцы вдвоем с моей принцессой — это счастье, люблю бесконечно. А еще, между прочим, прекрасная гимнастика для нее и для меня. А вы занимаетесь зарядкой со своими малышами?», — подписала певица совместный снимок с дочерью в Instagram.

Любопытно, что крошка полюбила музыку с самых первых дней. В начале лета певица уже радовала поклонников забавными фотографиями дочки в наушниках. Подписчики же не только умиляются заботой звездной мамы, но и ждут первый совместный выход на сцену. Что же, надеемся, это случится уже скоро!

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Нюша начала приобщать годовалую дочь к танцам
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