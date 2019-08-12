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Галкин похвастался гигантской малиной, в которой можно прятать колечко

Телеведущего удивил размер странной ягоды.

Галкин похвастался гигантской малиной, в которой можно прятать колечко
Галкин нашел странную ягоду/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился забавной видеозаписью. Он продемонстрировал некую ягоду, которая очень похожа на малину. Правда, размер у нее чересчур большой.

Малина. Фото
Галкин нашел необычную ягоду/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Я вас сейчас познакомлю. А я не знаю, что это. Сейчас покажу. Посмотрите. Это ягода. Типа малины. У меня еще рука крупная. Вот кофейная чашечка, а вот малинка. Размерчик, да. Вона че. Здесь даже что-то можно прятать. Колечко, например», — пошутил телеведущий.

Отметим, что нынешнее лето вместе с супругой Максим Галкин проводит на рижском взморье. В Дзинтари он снял вместе с Аллой Пугачевой по старой традиции на лето особняк. Вместе с певицей и телеведущим отдыхают и их дети Лиза и Гарри.

Кстати, Максим Галкин успевает не только отдыхать в Юрмале, но и работать. К примеру, в Дзинтари у него состоялся концерт. Затем юморист отправился с выступлениями по городам Латвии и Литвы. Также он дал концерт в Светлогорске, который находится в Калининградской области. Во всех городах на шоу Максима Галкина был полный аншлаг.

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Тэги:

Алла ПугачеваДзинтариМаксим ГалкинЮрмала

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Галкин похвастался гигантской малиной, в которой можно прятать колечко
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