Катя Гордон предстала в образе Мэрилин Монро

«Поющий юрист», как она сама себя называет, Катя Гордон выложила на суд подписчиков снимок в фиолетовом платье-комбинации. 38-летняя правозащитница написала, что так — в образ Мэрилин Монро — ее нарядила дизайнер Юлия Миргород.

«Вечная модель вечных платьев-комбинаций», — пошутила над собой 38-летняя телеведущая.

Поклонники стали писать, что Катя выглядит элегантно и сексуально, хотя ей идут практически все ее наряды.

Несмотря на изысканный гардероб, Гордон не считает себя леди, о чем она рассказала полгода назад. Юрист назвала себя пацанкой и призналась, что тоскует по прошлому, в котором не было дорогих нарядов, зато были легкость и непосредственность. Тогда она пообещала подписчикам, что скоро вернется к состоянию, но пока на ее странице в Instagram все больше платьев.

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