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Оксана Воеводила отменила отдых в Испании из-за болезни сына

Малыш Леон подхватил отит, и матери запретили брать его в самолет.

Оксана Воеводила отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Оксана Воеводина с маленьким Леоном. Фото: instagram.com/rihanapetra/

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина, вышедшая замуж на короля Малайзии Мухаммада V и родившая ему ребенка, рассказала в Instagram, что их сын впервые серьезно заболел. По словам девушки, маленький Леон подхватил отит, потому что она не накрывала его теплым одеялом после ванны, а погода в Москве в последние дни стояла кране холодная для лета. Целую неделю мальчик плохо спал и кушал. Рихане (так зовут Оксану после замужества) пришлось дать ему большую дозу антибиотиков, так как осложнением болезни может стать потеря слуха.

«Моя семья планировала отправиться на каникулы в Испанию, но доктор не позволил брать Леона в самолет, пока он полностью не поправится. Ведь давление на борту может вызвать серьезные осложнения», — написала девушка на малайском языке.

После этого она спросила у своих подписчиков, сталкивались ли они с подобной проблемой, и как долго новорожденных не рекомендуется брать в самолет.

Напомним, что сейчас к этому мальчику приковано внимание прессы, как в России, так и в Малайзии. По одним источникам, бывший король уже развелся со своей русской женой, по другим, официального развода еще не было. Мама с сыном живут не во дворце, а на даче в Барвихе, однако богатый супруг полностью содержит их. Версий охлаждения Мухаммада V к своей жене множество: от ее участия в телешоу «Каникулы в Мексике» до того, что рожденный наследник является чужим ребенком. Официальной информации от экс-монарха так и не поступило.

А как думаете, с какого возраста ребенка можно брать в самолет?

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детские болезникороль МалайзииМисс МоскваОксана Воеводина

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Оксана Воеводила отменила отдых в Испании из-за болезни сына
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