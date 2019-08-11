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Круглое на леопардовом: Собчак предстала в Сети в спорном образе

Обилие аксессуаров на фоне агрессивного леопардового принта заставило некоторых пользователей усомниться во вкусе знаменитости.

Круглое на леопардовом: Собчак предстала в Сети в спорном образе
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/?utm_source=ig_embed

Светская львица Ксения Собчак, если и подвергается резкой критике в Сети, то чаще всего из-за собственного прямолинейного поведения. А вот вкус телеведущей редко вызывает сомнения.

Звезда практически в 100% случаев из 100 безупречно сочетает одежду с аксессуарами, с легкостью подбирая даже под самые сложные модели подходящие украшения. Но, похоже, не в этот раз.

В своем последнем посте в Instagram, Ксения Анатольевна предстала перед подписчиками в сомнительном образе, украсив платье актуальной леопардовой расцветки довольно разномастными аксессуарами.

Светская львица надела черное ожерелье с золотыми элементами, достаточно массивные блестящие серьги и круглые солнцезащитные очки с зеркальными лимонными стеклами. На фоне звериного принта платья, который итак считается достаточно смелым, такое обилие разных по стилю украшений породило у подписчиков Собчак определенные вопросы  относительно ее вкуса.

Впрочем, как пояснила «Телепрограмме» стилист Вика Майорова, абсолютно у каждого человека, даже с безупречным вкусом, бывают фэшн-ошибки. И из небольших эпизодов делать какие-либо глобальные выводы о чувстве стиля человека явно не стоит.

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Круглое на леопардовом: Собчак предстала в Сети в спорном образе
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