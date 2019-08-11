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Леди-мечта: Яна Рудковская предстала на яхте в обворожительном морском образе

В свои 44 года продюсер сохранила фигуру юной девушки и жизнерадостность подростка.

Леди-мечта: Яна Рудковская предстала на яхте в обворожительном морском образе
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru

Яна Рудковская вместе со своим мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей отдыхают в Сардинии. Основное время они проводят на яхте. Несмотря на небольшую компанию, Яна поддерживает статус светской львицы и постоянно меняет отпускные образы.

Она успела показаться в нескольких нарядах от Dior, которые включали, как пляжные костюмы, так и вечерние платья.

Появлялась Рудковская и в легких сарафанах мини, напоминая в этих образах девочку-подростка.

А потом порадовала подписчиков умопомрачительным костюмом Русалки. Кстати, этот прицепной хвост вполне практичен, с его помощью можно плавать по типу ласт.

Последний монохромный образ Рудковской тоже очень впечатляющий, его она назвала «50 оттенков синего». Летящая и хрупкая Яна словно создана для этой морской стихии.

 

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Леди-мечта: Яна Рудковская предстала на яхте в обворожительном морском образе
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