ЗВЕЗДЫ

Вайкуле в брючном костюме исполнила танец в стиле тверк

Короткий ролик привел в восторг многих поклонников исполнительницы.

Вайкуле в брючном костюме исполнила танец в стиле тверк
Лайма Вайкуле Фото: globallookpress.com

Музыкальный фестиваль «Рандеву» завершился еще в июле, а его организатор, певица Лайма Вайкуле, продолжает рассказывать об этом мероприятии в своем блоге. Накануне исполнительница опубликовала в профиле забавное видео, где танцует вместе с участниками коллектива KAZKA.

Стиль танца, который выбрала Вайкуле, немного удивил поклонников. Певица попробовала разучить несколько движений тверка. Мини-дискотеку исполнительница устроила за кулисами музыкального фестиваля.

«Потанцевали попой, пошли дальше», — сказала Вайкуле на коротком ролике.

Новая публикация вызвала восторг у поклонников. Они отметили не только энергичность, но и наряд певицы. На кадрах Вайкуле предстала в брючном костюме пудрового оттенка. Образ она дополнила ярким фиолетовым цветком, который красовался на ее руке.

«Лучше танцевать. Пересмотрела уже кучу раз, зажигалки. С завершением фестиваля, Лаймочка. Теперь можно выдохнуть и отдохнуть»; «Какая вы умничка!!! Суперстильная, красивая, энергичная!!!! Такая молодая!!! Живая!!! Просто идеал!» — высказались поклонники Вайкуле.

Напомним, тему танцев в своем блоге певица поднимала еще несколько дней назад. Тогда на ее странице, а также в профиле Максима Галкина появилось видео, где Вайкуле и Пугачева шутят «ниже пояса». Эту публикацию резко раскритиковали пользователи.

А как вам танец Лаймы Вайкуле?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваЛайма ВайкулеМаксим Галкинфестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вайкуле в брючном костюме исполнила танец в стиле тверк
Интересно?
Поделись с друзьями: