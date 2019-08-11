Вайкуле в брючном костюме исполнила танец в стиле тверк

Музыкальный фестиваль «Рандеву» завершился еще в июле, а его организатор, певица Лайма Вайкуле, продолжает рассказывать об этом мероприятии в своем блоге. Накануне исполнительница опубликовала в профиле забавное видео, где танцует вместе с участниками коллектива KAZKA.

Стиль танца, который выбрала Вайкуле, немного удивил поклонников. Певица попробовала разучить несколько движений тверка. Мини-дискотеку исполнительница устроила за кулисами музыкального фестиваля.

«Потанцевали попой, пошли дальше», — сказала Вайкуле на коротком ролике.

Новая публикация вызвала восторг у поклонников. Они отметили не только энергичность, но и наряд певицы. На кадрах Вайкуле предстала в брючном костюме пудрового оттенка. Образ она дополнила ярким фиолетовым цветком, который красовался на ее руке.

«Лучше танцевать. Пересмотрела уже кучу раз, зажигалки. С завершением фестиваля, Лаймочка. Теперь можно выдохнуть и отдохнуть»; «Какая вы умничка!!! Суперстильная, красивая, энергичная!!!! Такая молодая!!! Живая!!! Просто идеал!» — высказались поклонники Вайкуле.

Напомним, тему танцев в своем блоге певица поднимала еще несколько дней назад. Тогда на ее странице, а также в профиле Максима Галкина появилось видео, где Вайкуле и Пугачева шутят «ниже пояса». Эту публикацию резко раскритиковали пользователи.

А как вам танец Лаймы Вайкуле?