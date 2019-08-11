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Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом

При этом Александр Волков полагает, что Закирова может начать работать уже над своим материалом.

Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом
Наргиз Закирова Фото: globallookpress.com

На днях стало известно, что продюсер Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз спустя годы сотрудничества. После этого артистка не может исполнять песни, которые для нее написал композитор. Наргиз обвинила в случившемся музыканта, заявив, что он и его продюсерский центр отменили ее выступления.

Через некоторое время официальный комментарий на этот счет дали представители компании MALFA. Они заявили, что концерты сорвала сама Наргиз. По их словам, исполнительница долгое время не выходила на связь, поэтому с ней и пришлось разорвать контракт.

Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было. По мнению Александра Волкова, все происходящее – лишь продуманный пиар-ход.

«Они оба, безусловно, талантливые музыканты, и такой разлад может пойти им на пользу», — цитирует музыкального критика агентство URA.RU.

Волков также высказался, что Наргиз может начать работать уже над своим материалом. Возможно, у нее есть наработки. Комментируя разгоревшийся скандал, критик добавил, что не нужно обращать внимание на подобные конфликты и ссоры артистов.

«Можно оценивать музыку, прическу, а скандалы — не стоит», — заключил Волков.

Напомним, ранее Максим Фадеев в своем блоге намекнул на причину разрыва с Наргиз Закировой. Он написал, что «нужно пройти через пропасть» навстречу новому этапу.

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Максим ФадеевНаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеев

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Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом
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