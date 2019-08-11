ЗВЕЗДЫ

Дарья Мороз опубликовала черно-белый снимок с дочерью

Актриса рассказала, что девочка отдыхает на море без нее.

Дарья Мороз опубликовала черно-белый снимок с дочерью
Дарья Мороз грустит без дочери. Фото: globallookpress.com

35-летняя Дарья Мороз очень любит свою дочь Аню от брака с режиссером Константином Богомоловым. Актриса вынуждена была оставить 8-летнюю дочь с няней на море, а сама вернулась в Москву. Мороз поделилась в Instagram совместным черно-белым снимком и призналась, что грустит без девочки.

«Любимая Анюха отдыхает, а мама Даша скучает», – написала актриса в микроблоге.

Подписчики принялись комментировать фото, высказав мнение, что дочь Дарьи Мороз сильно похожа на папу.

Некоторые фолловеры поинтересовались у актрисы, когда же выйдет второй сезон сериала «Содержанки». Дарья Мороз не назвала дату, сообщив подписчикам, что фильм покажут совсем скоро.

Напомним, посла расставания с Богомоловым, который сейчас встречается с Ксенией Собчак, Дарья Мороз стала часто публиковать откровенные снимки. Так, в начале августа актриса снялась в провокационной фотосессии. Знаменитость позировала в леопардовой шубе, надетой поверх прозрачных колготок. Некоторые фолловеры считают, что таким образом актриса пытается показать, что хорошо выглядит и ее не волнует, что происходит в личной жизни ее экс-супруга.

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Дарья Мороз опубликовала черно-белый снимок с дочерью
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