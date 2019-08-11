«Мамина гордость»: Анна Нетребко «превратила» сына в рыцаря

Оперная певица Анна Нетребко который день путешествует по Азербайджану в компании мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго. Семья уже посетила несколько важных мероприятий, среди которых свадьба друзей и юбилей матери мужа исполнительницы. Свекрови Нетребко накануне исполнилось 75 лет.

В другие дни Анна не отсиживается в четырех стенах и старается вместе с семьей как можно больше гулять и знакомиться с местными достопримечательностями. Несколько вояжей артистка уже совершила по старинному городу Шеки.

Во время прогулки ей удалось найти головной убор рыцаря с кольчугой. Примерять его сама Анна не стала. Певица решила, что он больше подойдет ее 10-летнему сыну Тьяго. Результаты эксперимента Нетребко показала в блоге.

«Мой рыцарь. Печального образа», — подписала снимок исполнительница.

Публикация собрала множество восторженных комментариев других пользователей. Несколько поклонников отметили, что мальчик со временем все больше становится похож на маму.

«Воин…! Мамина Гордость и Счастье!»; «Настоящий рыцарь! Очень похож на красивую мамочку», — высказались пользователи.

Добавим, сын Анны Нетребко болен аутизмом. Об этом пресса узнала в 2013 году – певица поделилась своими переживаниями в эфире одной из программ. Звездная мама делает все, чтобы мальчик чувствовал себе комфортно.