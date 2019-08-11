Дана Борисова помогла мошеннице, продающей подделки брендовой одежды

Телеведущая Дана Борисова призналась своим подписчикам, что, не разобравшись, помогла мошенникам в Instagram. Звезда «Армейского магазина» рассказала, что пару дней назад к ней за помощью обратилась женщина-блогер из Ставрополя, продающая одежду. Она прорекламировала ее аккаунт в «сториз», после чего количество ее подписчиков увеличилось на 300 человек.

Но вдруг Борисовой стали писать различные пользователи социальной сети, в том числе и известные, что ее рекламодатель, оказывается, обманывает своих клиентов.

«Предупреждаю, что это мошенники, аферисты, которые собирают ваши деньги и продают контрафактные дешевые товары», — объявила телеведущая также в «сториз», узнав горькую правду.

Она извинилась перед своими подписчиками за это недоразумение и пообещала, что впредь будет тщательнее проверять своих рекламодателей.

Добавим, что недавно 43-летняя Дана Борисова очень сильно изменилась. Она сильно похудела, увеличила губы и сделала пластику век. Ранее она прошла лечение от наркозависимости и нашла себе новую работу на ТВ.

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А вы доверяете звездам, когда они рекламируют товары?