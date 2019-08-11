ЗВЕЗДЫ

Каменских объяснила, почему Потап идеальный муж

По мнению исполнительницы, важно, чтобы супруг был лучшим другом.

Каменских объяснила, почему Потап идеальный муж
Настя Каменских и Потап Фото: globallookpress.com

Звездная пара Настя Каменских и Потап недавно устроила себе второй медовой месяц в солнечной Италии. На отдыхе певица не забывает общаться с поклонниками и обновлять блог. Накануне она поделилась очередным семейным фото с Потапом.

На забавном снимке Каменских с трудом сдерживает смех, а ее супруг, в свою очередь, «наслаждается» цветами, которыми Анастасия украсила его голову. Этим фото артистка хотела показать, что в отношениях важна не только любовь, но и дружба.

«Любовь и дружба всегда идут рука об руку. Бесценно, когда твой мужчина еще и твой лучший друг. Только тогда вы испытываете спектр самых искренних и невероятных эмоций! И конечно же веселитесь, улыбаетесь, дурачитесь и смеетесь до упаду. Как мы на этом фото!», — высказалась в блоге Каменских.

Напомним, в конце мая пара поженилась. До последнего они держали все в тайне. За несколько дней до торжества в Сети появились слухи, что Каменских собирается примерить наряд невесты, но им не поверили.

Пышная вечеринка состоялась в ресторане под Киевом. После свадьбы пара улетела в путешествие. Для медового месяца в тот раз они выбрали Турцию.

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Каменских объяснила, почему Потап идеальный муж
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