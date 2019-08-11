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«Цветочное настроение»: жена и мама Юдашкина оделись в одной гамме

Супруги отдыхают в Израиле, где постоянно проживает 74-летняя Раиса Петровна, мать кутюрье.

«Цветочное настроение»: жена и мама Юдашкина оделись в одной гамме
Марина Юдашкина/instagram.com/marinayudashkina/

Почти каждый год дружная семья модельера Валентина Юдашкина выезжает на отдых в Израиль. Как правило, 55-летний Валентин, его 61-летняя супруга Марина и 29-летняя дочь Галина путешествуют вместе и останавливаются в отеле, но всегда находят время сходить в гости в маме Валентина Раисе Петровне, которая постоянно живет на Святой Земле. В этом году компанию взрослым составили самые младшие, внуки кутюрье: 3-летний Анатолий и годовалый Аркадий, фото которых уже появлялись в на странице в соцсети бабушки Марины. Супруга Валентина обнародовала и фото в обществе свекрови Раисы.

На снимке Валентин, Раиса и Марина стоят на фоне пальм. Дизайнер выбрал темную гамму: удлиненные шорты, черную майку, рубашку-кардиган и коричневую шляпу. К образу Юдашкин подобрал часы, оформленные в черном цвете, но при этом белые кроссовки.

Дамы на контрасте с кутюрье выглядят по-летнему. Раиса и Марина выбрали одну, голубую цветовую гамму, и выглядят в ярких сарафанах очаровательно. Мать Юдашкина надела соломенную шляпу, солнечные очки и белую спортивную обувь, а Марина в качестве дополнения подобрала легкие босоножки на ремнях.

«С мамулей! Цветочное настроение!», — подписала кадр Марина в Instagram.

Подписчики порадовались за семью, особенно отметив, что Валентин прекрасно выглядит. После того, как стало известно, что кутюрье борется с онкологией, его поклонники искренне переживают за мэтра моды и всегда отмечают удачные снимки любимого кутюрье.

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«Цветочное настроение»: жена и мама Юдашкина оделись в одной гамме
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