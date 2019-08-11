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Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света

Пока телеведущая заново привыкает к Москве после отпуска в США, мальчик находится с отцом в Казахстане.

Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света
Алена Водонаева любит Америку и хочет там жить. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Этим летом телеведущая Алена Водонаева отдыхала с сыном в США. 37-летняя теледива устроила мальчику настоящие американские каникулы. Но сейчас Богдан, которому скоро исполнится 9 лет, проводит время со своим отцом — бизнесменом Алексеем Малакеевым, с которым Алена рассталась в 2011 году. О том, чем отец и сын сейчас занимаются, Водонаева знает крайне мало, о чем посетовала в Instagram.

«Сын уехал на пару недель в степь. В Казахстан. Бродят где-то, сообщения не пишут. У нас с отцом Богдана координатно разный подход к каникулам. Кажется, я начинаю догадываться, почему мы развелись 8 лет назад», — написала телеведущая.

Она пообещала своим подписчикам, что в ближайшие две недели, пока сына нет рядом, разберет все фотографии своих американских приключений и похудеет на два килограмма.

Напомним, в 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз — за диджея Алексея Косинуса. Летом прошлого года они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, но уже весной 2019-го подали на развод. Алена прокомментировала такой быстрый конец брака тем, что второй супруг не оправдал ее ожиданий. Также телеведущая призналась, что хочет жить со своим сыном в США.

А вы бы не отказались от отдыха в казахстанской степи?

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Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света
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