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25 лет вместе: Тодоренко встретилась в Одессе со студенческими подругами

Жена Влада Топалова доказала, что умеет хранить верность.

25 лет вместе: Тодоренко встретилась в Одессе со студенческими подругами
Регина Тодоренко/instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru

Супруга певца Влада Топалова и ведущая шоу «Пятница с Региной» на YouTube-канале Регина Тодоренко отдыхает с 8-месячным сыном Майклом в Одессе. Выбор на этот город пал не случайно – девушка родом отсюда, провела здесь детские и юношеские годы. И сейчас с удовольствием пообщалась со своими старыми подругами.

Радостью встречи, запечатленной на фото, 29-летняя звезда поделилась в Instagram. На нем три девушки: сама Регина, подруги Инна, Анна и Арина отдыхают возле бассейна. Бывшая звезда телеканала «Пятница» и одна из ее подруг держат на руках малышей.

В своем блоге ведущая порассуждала о прожитых годах. Она заметила, что поддерживает отношения с подругами уже 25 лет, оставив позади студенческие и школьные годы. И немного с грустью заметила, как изменились в последнее время их разговоры. Веселые беззаботные темы отошли на второй план, и все чаще девушки обсуждают дела семейные, детей и мужей. «Что дальше?» — задает риторический вопрос Регина.

Отметим, что даже в отпуске по уходу за ребенком телеведущая не забывает о карьере. И хотя ее интернет-шоу «Пятница с Региной» пока на каникулах, девушка уже работает над осенними выпусками.

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25 лет вместе: Тодоренко встретилась в Одессе со студенческими подругами
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