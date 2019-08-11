25 лет вместе: Тодоренко встретилась в Одессе со студенческими подругами

Супруга певца Влада Топалова и ведущая шоу «Пятница с Региной» на YouTube-канале Регина Тодоренко отдыхает с 8-месячным сыном Майклом в Одессе. Выбор на этот город пал не случайно – девушка родом отсюда, провела здесь детские и юношеские годы. И сейчас с удовольствием пообщалась со своими старыми подругами.

Радостью встречи, запечатленной на фото, 29-летняя звезда поделилась в Instagram. На нем три девушки: сама Регина, подруги Инна, Анна и Арина отдыхают возле бассейна. Бывшая звезда телеканала «Пятница» и одна из ее подруг держат на руках малышей.

В своем блоге ведущая порассуждала о прожитых годах. Она заметила, что поддерживает отношения с подругами уже 25 лет, оставив позади студенческие и школьные годы. И немного с грустью заметила, как изменились в последнее время их разговоры. Веселые беззаботные темы отошли на второй план, и все чаще девушки обсуждают дела семейные, детей и мужей. «Что дальше?» — задает риторический вопрос Регина.

Отметим, что даже в отпуске по уходу за ребенком телеведущая не забывает о карьере. И хотя ее интернет-шоу «Пятница с Региной» пока на каникулах, девушка уже работает над осенними выпусками.