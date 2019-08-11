«Ленился»: фитнес-инструктор рассказала о тренировке с Максимом Фадеевым

Звездный тренер Эрика Левинская за годы работы сотрудничала со многими представителями отечественного шоу-бизнеса: Ладой Дэнс, Валерией, Ольгой Орловой, Владимиром Соловьевым.

Среди ее клиентов также был продюсер Максим Фадеев. Но, по словам фитнес-инструктора, долго их сотрудничество не продлилось. Продюсер выдержал лишь несколько занятий, а затем и вовсе прекратил тренировки. Их общение началось с забавного случая. Увидев исполнителя, Эрика была удивлена. Она попросту не ожидала, что Максим «в жизни такой большой».

Тренеру пришлось даже немного уговаривать Фадеева, чтобы тот воспользовался тренажером, пишет «СтарХит».

«Макс залез минуты на 2–3 — сразу вспотел с ног до головы. Был в шоке, что сразу ощутил результат. Но придерживаться регулярного графика ленился», — вспомнила тренировку фитнес-инструктор.

Внешний вид Максима Фадеева часто критикуют. Даже после того, как продюсер сбросил более 70 килограммов. Добиться такого результата ему помогла особая диета.

больше по теме Наргиз во время сотрудничества с Фадеевым зарабатывала по десять миллионов рублей в месяц Бывший сотрудник команды певица рассказал, как продюсер раскрутил исполнительницу.

Стоит сказать, что в последнее время поклонники обсуждают не облик продюсера, а его отношения с певицей Наргиз. После многолетней совместной работы Фадеев разорвал с исполнительницей контракт. Она, в свою очередь, обвинила продюсера в травле, сказав, что его команда вставляет ей палки в колеса. Что стало причиной раздора, ни одна из сторон пока не озвучила.