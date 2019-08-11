ЗВЕЗДЫ

«Ленился»: фитнес-инструктор рассказала о тренировке с Максимом Фадеевым

По словам звездного тренера Эрики Левинской, продюсер не соблюдал график занятий.

«Ленился»: фитнес-инструктор рассказала о тренировке с Максимом Фадеевым
Продюсер Максим Фадеев Фото: EAST NEWS

Звездный тренер Эрика Левинская за годы работы сотрудничала со многими представителями отечественного шоу-бизнеса: Ладой Дэнс, Валерией, Ольгой Орловой, Владимиром Соловьевым.

Среди ее клиентов также был продюсер Максим Фадеев. Но, по словам фитнес-инструктора, долго их сотрудничество не продлилось. Продюсер выдержал лишь несколько занятий, а затем и вовсе прекратил тренировки. Их общение началось с забавного случая. Увидев исполнителя, Эрика была удивлена. Она попросту не ожидала, что Максим «в жизни такой большой».

Тренеру пришлось даже немного уговаривать Фадеева, чтобы тот воспользовался тренажером, пишет «СтарХит».

«Макс залез минуты на 2–3 — сразу вспотел с ног до головы. Был в шоке, что сразу ощутил результат. Но придерживаться регулярного графика ленился», — вспомнила тренировку фитнес-инструктор.

Внешний вид Максима Фадеева часто критикуют. Даже после того, как продюсер сбросил более 70 килограммов. Добиться такого результата ему помогла особая диета.

Стоит сказать, что в последнее время поклонники обсуждают не облик продюсера, а его отношения с певицей Наргиз. После многолетней совместной работы Фадеев разорвал с исполнительницей контракт. Она, в свою очередь, обвинила продюсера в травле, сказав, что его команда вставляет ей палки в колеса. Что стало причиной раздора, ни одна из сторон пока не озвучила.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Максим ФадеевНаргизНаргиз Закировафитнес

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ленился»: фитнес-инструктор рассказала о тренировке с Максимом Фадеевым
Интересно?
Поделись с друзьями: