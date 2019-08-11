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Пять шариков за раз: Лена Катина «дорвалась» до мороженого в отпуске

Певица признала, что не может наслаждаться любимым лакомством из-за работы.

Пять шариков за раз: Лена Катина «дорвалась» до мороженого в отпуске
Лена Катина обожает мороженое, но боится его есть из-за горла. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Лена Катина призналась, что обожает мороженое. Правда, лакомиться им она может только в отпуске.

«Поскольку плохо реагирую на холодное и не могу себе позволить рисковать голосом — ем его исключительно в отпуске», — поделилась бывшая участница группы «Тату» в Instagram.

Сейчас Лена как раз отдыхает от работы и балует себя любимым угощением. Она выложила фотографию, на которой у нее в руках красуется рожок аж с пятью шариками. Певица воодушевленно призналась, что съела всю порцию, и после этого считает, что ее отпуск удался.

Напомним, после распада группы «Тату» Катина долго работала за границей, записывала песни на иностранных языках. В этом году она выпустила свой первый русскоязычный альбом. Он оказался настолько личным, что на записи пластинки девушка расплакалась. Сейчас певица находится замужем за словенским рок-музыкантом, в 2015 году у пары родился сын, которого Лена скрывает от поклонников.

А сколько мороженого за раз можете съесть вы?

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вкусногруппа "Тату"Лена Катинамороженноеотпуск звезды

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Пять шариков за раз: Лена Катина «дорвалась» до мороженого в отпуске
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