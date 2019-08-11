Валерия нарушила диету ради калорийной казахской кухни

Певица показала, как красиво для нее накрыли стол в гостиничном номере в Шымкенте.

Певица гостит на юге Казахстана в городе Шымкенте. На страничке певицы в Instagram появился колоритный снимок, на котором она сидит, скрестив ноги на так называемой корпешке.

«Вот такой в нашем гостиничном номере был обеденный стол и казахский вариант татами — корпешка. Век живи — век учись, только сегодня узнала такое слово», — прокомментировала фото певица.

Валерия рассказала, что в Казахстане, как всегда, все очень гостеприимно, вкусно и калорийно. Видимо, чтобы не обижать представителей приглашающей стороны, строго следящей за фигурой звезде пришлось забыть о диете и не отказывать себе в удовольствии приобщиться к национальной казахской кухне.

На столе — традиционные восточные сладости, мед, фрукты и овощи. Певица одета по-домашнему: в черных брюках и белой майке с принтом.

В Казахстан Валерия прилетела из заграницы. «Вчера во Франции, а сегодня уже летим через Москву и Ташкент в Шымкент», — указала в предыдущей публикации в Сети звезда.

А еще ранее Валерия побывала в гостях у своей мамы в Аткарске, порадовавшись тому, что погода у нее на родине была теплой и солнечной и ей удалось поймать немного лета, уехав из холодной Москвы.