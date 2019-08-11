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Вслед за пересадкой волос Меньщиков сделал энзимный пилинг

Видео с просьбой не пугаться звезда «Дома-2» выложил в свой Instagram.

Вслед за пересадкой волос Меньщиков сделал энзимный пилинг
Степан Меньщиков/instagram.com/stepanmen/?hl=ru

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Степан Меньщиков до сих пор не расстался с шоу-бизнесом. Правда поле деятельности у звезды ТВ стало немного уже – шоумен в основном зарабатывает на свадьбах и корпоративах в качестве ведущего.

Чтобы оставаться в бизнесе Степану приходится тщательно следить за собой, чего, кстати, не было заметно во время его пребывания на «Доме-2». Если отмотать 10 лет назад и вспомнить первые передачи, то Степа все время сопротивлялся попыткам Алены Водонаевой, его бывшей девушки, что-то изменить в нем и немного облагородить внешность. Но, как говорится, мудрость приходит с годами. В своем блоге 42-летний ведущий откровенно признался, что сделал в свое время пересадку волос, а на последнем видео Степан показался прямо из кабинета косметолога.

Меньщиков снят в процессе проведения процедуры энзимного пилинга. Лицо артиста покрыто пленкой, на голове – шапочка, поэтому выглядит он забавно и узнается с трудом. Степан попросил подписчиков не пугаться и объяснил, что ему нужно хорошо выглядеть перед проведением очередной свадьбы.

Напомним, ранее мы писали, что в детстве шоумен любит лазить по деревьям и наблюдать за птицами.

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Вслед за пересадкой волос Меньщиков сделал энзимный пилинг
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