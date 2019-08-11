Семейные радости: Подольская поздравила четырехлетних племянниц с днем рождения

На странице жены Владимира Преснякова в Instagram появилось очаровательное фото с двумя девочками и одним мальчиком, сыном Натальи и Владимира Темой. Вся бравая троица демонстрирует фэйс-арт: Тема в образе бэтмена, а девочки — милых котят. Дети нарядно одеты: одна малышка в ярко-розовом платье, другая — в ярко-зеленом, а юный джентельмен демонстрирует летний костюм с шортами. Фото сделано во время дня рождения Саши и Насти — так зовут дочек сестры Подольской Юлианы.

По словам Натальи, они очень близки с Юлей, обе замужем уже свыше 10 лет. И четыре года назад с разницей лишь в два месяца с Темой на свет появились Саша и Настя. «Вот как это возможно? Сегодня девочкам исполняется 4 года!» — написала в комментарии Наталья.

Она трогательно поздравила девочек с четырехлетием и пожелала, чтобы «тройняшки», имея в виду и Тему, дружно вместе шагали по жизни, поддерживая друг друга и радуясь успехам. По словам певицы, они вместе с сестрой стараются воспитывать в детях чувство любви к семье.

Напомним, рождения первенца Артемия Владимир и Наталья ждали долгих пять лет после свадьбы. Оба: и Пресняков, и Наталья, очень нежно относятся к долгожданному мальчику и с гордостью публикуют его фото на своих страницах в соцсетях.