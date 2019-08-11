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Дочь Кайли Дженнер спела песню в честь 22-летия мамы

Ролик за несколько часов набрал более 14 миллионов просмотров.

Дочь Кайли Дженнер спела песню в честь 22-летия мамы
Кайли Дженнер Фото: globallookpress.com

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер недавно отметила день рождения. Самой молодой миллиардерше в мире накануне исполнилось 22 года. Несколько снимков с торжества она опубликовала в своем блоге. На фото – праздничные украшения и стол с угощениями.

В своем блоге сестра Ким Кардашян также разметила трогательное видео. На коротком ролике модель вместе с дочкой Сторми поют известную песню Happy Birthday. Сначала девочка стеснительно подпевает Кайли, а затем с улыбкой на лице говорит «С днем рождения, мама».

Трогательное видео бизнесвумен подписала лишь парой слов: «Моя малышка». За несколько часов ролик уже набрал более 14 миллионов просмотров. Это вовсе неудивительно, так как за профилем модели следит более 140 миллионов пользователей.

Напомним, Кайли Дженнер родила ребенка 1 февраля прошлого года от 28-летнего американского рэпера Трэвиса Скотта. Они начали встречаться весной 2017-го. Свою беременность сестра Кардашян не афишировала и долгое время скрывала.

Ранее в Сеть просочились слухи, что модель вновь носит под сердцем ребенка. Однако сама Дженнер эту информацию опровергла.

Вас тронуло совместное видео Кайли Дженнер с дочерью?

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Дочь Кайли Дженнер спела песню в честь 22-летия мамы
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