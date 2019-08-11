Не по размеру: Галкин испробовал самодельные качели в Латвии

Юморист Максим Галкин, видимо устав от московской непогоды, появился на пляже Белая дюна в Юрмале. Здесь муж Аллы Пугачевой обнаружил самодельные качели, состоящие из обычной веревки и палки, привязанные к дереву.

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Такие устройства обычно используют мальчишки для того, чтобы получше раскачаться и прыгнуть в воду. Видимо, вспомнив детство, Максим решил испытать латвийский аттракцион на себе.

«Запомните меня таким: спортивным и веселым!» — заявил Галкин в камеру и стал раскачиваться на веревке. Однако дело оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. И если в полете над рекой все было нормально, то по возвращению на землю юмористу каждый раз приходилось поджимать ноги. Зрелище получилось довольно забавным. Тем более, что артист сопровождал его искрометными комментариями.

Напомним, несколькими днями раньше артист порадовал поклонников другим юмористическим видео. На нем Максим Галкин станцевал под дождем под песню Софии Ротару «Вот и лето прошло».