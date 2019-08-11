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«Больше никогда»: Варум рассказала, как отказалась от азартных игр

Певица однажды провела за игровым столом больше 12 часов.

«Больше никогда»: Варум рассказала, как отказалась от азартных игр
Варум относится к Агутину как мама. Фото: instagram.com/avarum/

50-летняя Анжелика Варум опубликовала на своей странице в Instagram фрагмент интервью для телеканала «Дождь». Певица ответила на вопросы Натальи Синдеевой и поведала об отношениях с 51-летним супругом Леонидом Агутиным.

«Жены с возрастом превращаются в мамочку», – рассказала певица. По ее словам, она переживает, ест ли супруг, и даже отправляет ему соответствующие смс-сообщения.

Также знаменитость поведала, что много лет назад ей довелось сыграть в казино.

«Я просидела в одном из московских казино с 8 вечера до 2 часов дня. Не вставая из-за стола. Я проиграла, мечтала отыграться. И, когда вышла в ноль, встала из-за стола. И сказала: больше никогда», – рассказала певица.

«Умница! Красавица! Женщина – пример для подражания! Сама элегантность и нежность, при этом чувствуется железная воля! Браво, Анжелика!»; «Уважаемая и обожаемая Анжелика, не перестаю восхищаться Вашей жизненной и женской мудростью!» – прокомментировали видео фолловеры певицы.

Напомним, Варум и Агутин вместе почти 20 лет. У звездной пары есть общая дочь Елизавета. 20-летняя девушка живет в США.

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«Больше никогда»: Варум рассказала, как отказалась от азартных игр
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