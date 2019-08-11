Мария Кожевникова вышла на пляж Марбельи в лимонном купальнике

34-летняя актриса и многодетная мама Мария Кожевникова отдыхает вместе с детьми в Испании. Для отпуска она выбрала один из самых дорогих и престижных курортов этой страны – Марбелью. Средиземноморское побережье звезда «Универа» вышла покорять в закрытом купальнике с поддержкой лимонного цвета.

Мария уже немного загорела, поэтому купальный костюм прекрасно на ней смотрится. Как рассказал «Телепрограмме» стилист Вика Майорова, холодные оттенки подходят именно для смуглой кожи. Тем же, кто только вышел на солнце и не желает подчеркивать бледность, лучше предпочесть теплые и ягодные тона.

Любопытно, что некоторые подписчики, увидев фото любимой актрисы в Instagram, предпочли комментировать не ее внешность, а бывший депутатский статус звезды, с которым она покончила еще в 2016 году.

Напомним, с 2011 года Мария Кожевникова пребывала в рядах депутатов Госдумы VI созыва от «Единой России», ломая стереотип блондинки-Аллочки, выработанный во время ее участия в сериале «Универ». Сейчас звезда экрана полностью посвятила себя детям и семье. Трем ее сыновьям 2, 4 и 5 лет.